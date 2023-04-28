Россияне обустроили военных в одной из школ в Луганской области, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения на временно оккупированной территории Украины в собственных целях. Обустроили солдат в одной из школ в Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генеральный штаб ВСУ.

"Противник продолжает использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава", - пишет пресс-служба.

В частности своих солдат враг расположил в здании школы в населенном пункте Лубянка Луганской области. При этом враг заставляет преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом.