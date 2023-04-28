Россияне обустроили военных в одной из школ в Луганской области, - Генштаб
Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения на временно оккупированной территории Украины в собственных целях. Обустроили солдат в одной из школ в Луганской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генеральный штаб ВСУ.
"Противник продолжает использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава", - пишет пресс-служба.
В частности своих солдат враг расположил в здании школы в населенном пункте Лубянка Луганской области. При этом враг заставляет преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты в Урзуфе Мариупольского района Донецкой области разместили до 200 военнослужащих из числа мобилизованных на территории одного из детских лагерей.
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