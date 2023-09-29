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Россияне могут запустить массовое производство "шахедов", дроны модифицируют

Фото: россияне могут запустить массовое производство "шахедов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Последние модификации дронов-камикадзе типа Shahed свидетельствуют о том, что россияне могут наладить массовое производство этих беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ капитан Андрей Рудык отметил, что аналитики с лета фиксируют конструктивные модификации в Shahed-136 или как их маркируют россияне "Герань-2".

"Мы не исключаем факт того, что Российская Федерация, ища простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного баражирующего боеприпаса и сделать его массовым", - сказал офицер.

Среди изменений, которые фиксируют аналитики:

  • принципиально отличную боевую часть, которая теперь имеет начинку элементами поражения в виде вольфрамовых шаров;
  • замену страны производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);
  • модификацию корпуса (взамен цельнолитому применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены);
  • использование нового сервопривода KST X30-12-165;
  • внедрение блока "Комета" российского производства в системе навигации.

Однако "шахеды" российского производства принципиально не отличаются от более ранних образцов. К тому же попытки такого "импортозамещения" свидетельствуют о действенности международных санкций.

Последняя атака "шахедами"

В ночь на 28 сентября российские войска устроили очередную массированную атаку на Украину. Россия запустила 44 дрона-камикадзе, 34 "шахедов" удалось сбить.

В частности, в Черкасской области раздавались взрывы, работала ПВО. Также была атакована Одесская область.

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