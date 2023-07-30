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Россияне могут зимой снова прибегнуть к ударам по энергетике, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики зимой могут снова прибегнуть к ударам по украинской энергетике.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Мы должны осознавать, что как и в прошлом году, так и этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам", - заявил он.

По словам президента, сегодня обсудили с общинами состояние подготовки всех возможных сценариев.

"Обсудили и вопросы срочного восстановления, в том числе и энергетики, различных систем обеспечения жизни в громадах. Одесса, наши южные районы, Харьков, регионы Запада нашего государства, приграничные северные области", - заявил Зеленский.

Он отметил, что очень важно, чтобы местные власти по всей Украине именно сейчас - летом и в сентябре - были максимально активными во всем, что надо сделать до холодных месяцев года.

Атаки РФ на энергообъекты Украины

Российские войска с октября прошлого года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины, пытаясь погрузить страну в блэкаут.

Вследствие многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты страны были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, украинцам не стоит избавляться от генераторов, поскольку пока неизвестно, будут ли блекауты этой зимой.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, на что РФ может сделать ставку в случае массированных атак зимой.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.

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