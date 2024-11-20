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Россияне могли расстрелять пленных бойцов ВСУ в Курской области, - Лубинец

Иллюстративное фото: россияне могли расстрелять пленных бойцов ВСУ в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, вероятно, расстреляли украинских военнопленных в Курской области. Это произошло, когда воины ВСУ попали в окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Из соцсетей стало известно о предполагаемом расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение в Курской области", - написал Лубинец. 

По его словам, он уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста насчет такого преступления. 

Омбудсмен призвал международное сообщество действовать немедленно, поскольку Россия в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. 

 

Расстрел украинских пленных

Напомним, сегодня Офис генпрокурора Украины установил, что на Покровском направлении оккупанты расстреляли двух украинских воинов. Их взяли в плен, а затем казнили.

При этом 11 ноября Лубинец сообщал, что россияне, вероятно, расстреляли двух украинских военнопленных в Курской области.

Тогда он также направил письма о таком преступлении в ООН и МККК.

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