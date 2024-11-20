Россияне могли расстрелять пленных бойцов ВСУ в Курской области, - Лубинец

Расстрел украинских пленных

Напомним, сегодня Офис генпрокурора Украины установил, что на Покровском направлении оккупанты расстреляли двух украинских воинов. Их взяли в плен, а затем казнили.

При этом 11 ноября Лубинец сообщал, что россияне, вероятно, расстреляли двух украинских военнопленных в Курской области.

Тогда он также направил письма о таком преступлении в ООН и МККК.

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