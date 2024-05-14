Россияне могли расстрелять двух волонтеров в Волчанске

Он рассказал, что волонтеры хотели эвакуировать семью из Волчанска на собственном автомобиле. До пункта назначения они так и не доехали и пропали без вести.

"Мы уже расследуем это дело, но, к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй - не выжил", - написал Болвинов.

По его словам, свидетель в деле - 19-летний парень, который приезжал в Волчанск, чтобы помочь вывезти свою бабушку и других родственников. Пока они собирали вещи, в дом ворвались российские военные. Оккупанты раздели парня и кинули в подвал.

Когда он попытался сбежать, россияне открыли по нему огонь. После этого вражеские солдаты снова словили его и угрожали убить. Парень освободился после того, как ночью оккупанты ушли из дома.