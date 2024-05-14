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Россияне могли расстрелять двух волонтеров в Волчанске

Иллюстративное фото: россияне могли расстрелять волонтеров в Волчанске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Двое волонтеров, которые поехали в Волчанск эвакуировать местных жителей, пропали без вести. Их могли расстрелять оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

Он рассказал, что волонтеры хотели эвакуировать семью из Волчанска на собственном автомобиле. До пункта назначения они так и не доехали и пропали без вести. 

"Мы уже расследуем это дело, но, к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй - не выжил", - написал Болвинов. 

По его словам, свидетель в деле - 19-летний парень, который приезжал в Волчанск, чтобы помочь вывезти свою бабушку и других родственников. Пока они собирали вещи, в дом ворвались российские военные. Оккупанты раздели парня и кинули в подвал. 

Когда он попытался сбежать, россияне открыли по нему огонь. После этого вражеские солдаты снова словили его и угрожали убить. Парень освободился после того, как ночью оккупанты ушли из дома. 

Военные преступления РФ в Харьковской области

Напомним, с прошлой недели россияне продолжают наступление в Харьковской области. Они задействовали десятки тысяч солдат для прорыва границы.

Вчера, 13 мая, Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что россияне под Волчанском удерживают в подвале мирных жителей. Об этом удалось узнать от очевидцев, которые сумели сбежать оттуда.

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