Россияне могли обезглавить украинского воина: личность погибшего предварительно установили

Россияне распространяют в сети фото с отрубленной головой украинского защитника. Личность погибшего защитника предварительно установили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова в Telegram.
Он рассказал, что фото с отрубленной головой украинского воина распространяют вражеские информационные ресурсы.
"Сообщаем, что благодаря проведенным мероприятиям работниками Управления секретариата уполномоченного предварительно удалось установить личность погибшего", - отметил Добросердов.
По его словам, об этом проинформировали Нацполицию, чтобы установить контакт с родственниками военного. Полиция проведет необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств события, установления местонахождения тела и других важных деталей.
При этом Добросердов проинформировал Офис генпрокурора об очередном грубом нарушении норм международного права со стороны россиян.
Напомним, российские оккупанты неоднократно убивали украинских военнопленных.
В частности, в августе прошлого года стало известно, что оккупанты могли обезглавить украинского защитника.
При этом, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, за полгода россияне казнили не менее 79 украинских военнопленных.
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