Россияне могли обезглавить украинского воина: личность погибшего предварительно установили

Россияне распространяют в сети фото с отрубленной головой украинского защитника. Личность погибшего защитника предварительно установили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова в Telegram .

Он рассказал, что фото с отрубленной головой украинского воина распространяют вражеские информационные ресурсы.

"Сообщаем, что благодаря проведенным мероприятиям работниками Управления секретариата уполномоченного предварительно удалось установить личность погибшего", - отметил Добросердов.

По его словам, об этом проинформировали Нацполицию, чтобы установить контакт с родственниками военного. Полиция проведет необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств события, установления местонахождения тела и других важных деталей.

При этом Добросердов проинформировал Офис генпрокурора об очередном грубом нарушении норм международного права со стороны россиян.