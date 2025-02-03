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Россияне могли обезглавить украинского воина: личность погибшего предварительно установили

Понедельник 03 февраля 2025 16:13
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Россияне могли обезглавить украинского воина: личность погибшего предварительно установили Иллюстративное фото: россияне могли казнить украинского воина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне распространяют в сети фото с отрубленной головой украинского защитника. Личность погибшего защитника предварительно установили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова в Telegram.

Он рассказал, что фото с отрубленной головой украинского воина распространяют вражеские информационные ресурсы.

"Сообщаем, что благодаря проведенным мероприятиям работниками Управления секретариата уполномоченного предварительно удалось установить личность погибшего", - отметил Добросердов.

По его словам, об этом проинформировали Нацполицию, чтобы установить контакт с родственниками военного. Полиция проведет необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств события, установления местонахождения тела и других важных деталей.

При этом Добросердов проинформировал Офис генпрокурора об очередном грубом нарушении норм международного права со стороны россиян.

Казнь украинских военнопленных

Напомним, российские оккупанты неоднократно убивали украинских военнопленных.

В частности, в августе прошлого года стало известно, что оккупанты могли обезглавить украинского защитника.

При этом, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, за полгода россияне казнили не менее 79 украинских военнопленных.

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