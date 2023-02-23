Россияне из минометов и гранатометов обстреляли пять громад в Сумской области

В четверг, 23 февраля, оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли пять общин в Сумской области. В результате вражеских атак пострадал дом.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных общин области. Было зафиксировано 93 прилета, из которых 42 прилета из минометов, 7 – из артиллерии, сброс 4 ВОГ с помощью квадрокоптера и 40 прилетов из гранатомета:

Напомним, что в среду, 22 февраля, российские войска обстреляли шесть общин Сумской области из минометов, артиллерии, а также с помощью противотанковой управляемой ракеты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска утром 22 февраля в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.