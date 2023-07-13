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Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области: погиб мужчина

Фото: Последствия обстрелов (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 13 июля, обстреляли приграничье Сумской области из минометов. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"13 июля 2023 года около 12:30 оккупанты с территории Российской Федерации осуществили минометный обстрел Великописаревской общины Ахтырского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела на территории собственного домохозяйства погиб 60-летний житель села Поповка.

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pgo.gov.ua)

Сейчас уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ситуация в Сумской области

В последнее время россияне увеличили интенсивность обстрелов приграничья Сумской области, из-за чего в регионе заявили о проведении эвакуации из 5-километровой приграничной зоны в Россию.

Позже в ОВА объяснили, что эвакуация будет добровольной, а не принудительной.

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