Россияне из минометов обстреляли Херсонскую область, погиб гражданский

Российские террористы ударили из минометов по поселку Садовое Херсонской области. В результате обстрела погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"Днем оккупанты ударили по поселку (Садовое, - ред.). Одно из попаданий пришлось по частному гаражу, где в это время находился 78-летний мужчина. От полученной взрывной травмы он погиб на месте", - пишет пресс-служба.
Как пишет Херсонская областная прокуратура, обстрел произошел около 11:20. Информация о других пострадавших уточняется.
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, только за прошедшие сутки, 2 декабря, российские террористы совершили против региона 76 обстрелов. Всего было выпущено 397 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА. В частности 27 снарядов попали по Херсону.
Враг попал по:
"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - рассказал Прокудин.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно террористы ударили по селу Тягинка Херсонской области, в результате чего также погиб гражданский.
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