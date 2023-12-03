Россияне из минометов обстреляли Херсонскую область, погиб гражданский

"Днем оккупанты ударили по поселку (Садовое, - ред.). Одно из попаданий пришлось по частному гаражу, где в это время находился 78-летний мужчина. От полученной взрывной травмы он погиб на месте", - пишет пресс-служба.

Как пишет Херсонская областная прокуратура, обстрел произошел около 11:20. Информация о других пострадавших уточняется.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, только за прошедшие сутки, 2 декабря, российские террористы совершили против региона 76 обстрелов. Всего было выпущено 397 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА. В частности 27 снарядов попали по Херсону.

Враг попал по:

жилым кварталам населенных пунктов области;

территории завода в Херсоне;

электросети в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - рассказал Прокудин.