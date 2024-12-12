Россияне массово запустили фейк об "отравленной воде" в ВСУ

"Пропаганда Кремля снова пытается дестабилизировать ситуацию. На этот раз фейкометы взялись за распространение лжи об "отравленной воде" для украинских военных", - пояснили в центре.

Заметим, что уже несколько дней по сети распространяется информация, что вода "Прозора", которая сейчас поставляется в ВСУ, была якобы отравлена и даже привела к смертям среди украинских военных.

Данная информация, как и другие российские ИПСО передавалась от одного к другому с упоминанием какого-то сержанта или командира, который якобы лично стал свидетелем несчастных случаев.

В центре отметили, что нарратив о "Прозорій" распространился довольно массово, однако подчеркнули, что командование ВСУ опровергает эти заявления, подтверждая высокое качество и безопасность поставок.

