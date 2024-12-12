Россияне массово запустили фейк об "отравленной воде" в ВСУ

Россияне массово запустили ИПСО с якобы "отравленной водой" для Вооруженных сил Украины. Однако командование ВСУ опровергло эту информацию.

"Пропаганда Кремля снова пытается дестабилизировать ситуацию. На этот раз фейкометы взялись за распространение лжи об "отравленной воде" для украинских военных", - пояснили в центре.

Заметим, что уже несколько дней по сети распространяется информация, что вода "Прозора", которая сейчас поставляется в ВСУ, была якобы отравлена и даже привела к смертям среди украинских военных.

Данная информация, как и другие российские ИПСО передавалась от одного к другому с упоминанием какого-то сержанта или командира, который якобы лично стал свидетелем несчастных случаев.

В центре отметили, что нарратив о "Прозорій" распространился довольно массово, однако подчеркнули, что командование ВСУ опровергает эти заявления, подтверждая высокое качество и безопасность поставок.

