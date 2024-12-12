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Россияне массово запустили фейк об "отравленной воде" в ВСУ

Украина, Четверг 12 декабря 2024 17:22
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Россияне массово запустили фейк об "отравленной воде" в ВСУ Фото: россияне массово запустили фейк об "отравленной воде" в ВСУ (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

Россияне массово запустили ИПСО с якобы "отравленной водой" для Вооруженных сил Украины. Однако командование ВСУ опровергло эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Пропаганда Кремля снова пытается дестабилизировать ситуацию. На этот раз фейкометы взялись за распространение лжи об "отравленной воде" для украинских военных", - пояснили в центре.

Заметим, что уже несколько дней по сети распространяется информация, что вода "Прозора", которая сейчас поставляется в ВСУ, была якобы отравлена и даже привела к смертям среди украинских военных.

Данная информация, как и другие российские ИПСО передавалась от одного к другому с упоминанием какого-то сержанта или командира, который якобы лично стал свидетелем несчастных случаев.

В центре отметили, что нарратив о "Прозорій" распространился довольно массово, однако подчеркнули, что командование ВСУ опровергает эти заявления, подтверждая высокое качество и безопасность поставок.

Напомним, что распространение фейков это частая практика для россиян. В частности на днях Россия из-за успехов повстанцев начала распространять фейки об Украине в Сирии.

К тому же еще в начале осени мы сообщали, что Кремль реализует масштабные информационные кампании против Украины и Запада в социальных сетях для продвижения собственных интересов.

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