Россияне в Кременной расстреляли семью из трех человек, - СМИ

Российские военные в пятницу, 26 января, расстреляли семью из трех человек в оккупированном городе Кременная Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Отмечается, что тела 60-летней Натальи Бурлуцкой, ее 37-летней дочери Аллы Бурлуцкой и 41-летнего мужа Аллы Андрея Рубана с огнестрельными ранениями нашли в оккупированном городе Кременная Луганской области на переулке Ленина 26 января.
"Об этом рассказали источники ASTRA и дальние родственники убитой семьи. У 37-летней Аллы осталась 18-летняя дочь Виктория", - пишет издание.
СМИ уточняет, что по подозрению в расстреле мирных граждан задержали 33-летнего военнослужащего в/ч 12271 Фидана Хаерзаманова.
В бегство подались его сослуживцы, а именно 30-летний Игорь Дмитриев и 39-летний Азамат Гареев. Мотивы расстрела семьи неизвестны.
27 октября представители Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированной Волновахе расстреляли семью, состоящую из девяти человек.
Также в мае 2023 года двое вооруженных военных РФ, в состоянии алкогольного опьянения, проникли на территорию домовладения жителя временно оккупированного села Новая Збурьевка Херсонской области и убили его.
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