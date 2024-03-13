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Россияне на руководящие "должности" в оккупации назначают убийц, - Запорожская ОГА

Среда 13 марта 2024 17:37
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Россияне на руководящие "должности" в оккупации назначают убийц, - Запорожская ОГА Архивное фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам Федорова, захватчики продолжают вытеснять коренных жителей захваченной части Запорожской области и завозить лояльное население из РФ.

"Очередная программа, направленная на замену этнического состава - "время героев". Она предусматривает устройство на управленческие должности участников так называемой "спецоперации", то есть захватнической войны РФ", - написал глава области.

Федоров рассказал, что еще оккупанты придумали проект под названием "запорожская целина". Он предусматривает переселение на захваченные территории российских специалистов и военных с семьями.

Ситуация уже изменилась

Глава области подчеркнул, что все это уже привело к увеличению количества тех, кто проживает на захваченных территориях именно за счет россиян.

Таким образом Россия формирует лояльное к оккупационной "власти" население и предупреждает возможные протесты в будущем.

"Планы страны-агрессора очевидны, но выполнить их не удастся", - написал Федоров.

Жизнь на оккупированных территориях Украины

Недавно сообщалось, что россияне свозят подростков с временно оккупированной территории на смену "Юнтеху". Во время этого мероприятия их будут учить использовать дроны.

Также Минобороны Британии писало, что Российская Федерация усиливает давление на гражданских из-за досрочных "выборов" президента на временно оккупированных территориях.

А президент Владимир Зеленский заявлял, что в настоящее время 26% территории Украины находятся под российской оккупацией.

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