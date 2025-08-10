Россияне КАБом разнесли автовокзал в Запорожье: есть пострадавшие (фото)

Российские оккупанты вечером, 10 августа, ударили КАБом по Центральному автовокзалу Запорожья. В результате обстрела пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В частности, во время общения с журналистами Федоров рассказал, что удар был по Центральному автовокзалу Запорожья. На заднем было видно кадры поврежденного объекта.
Глава ОВА проинформировал, что из-за обстрела пострадало 9 человек, и еще могут быть люди под завалами. Однако в Telegram он уточнил, что пострадавших 8.
"Восемь пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают, как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - написал он.
Кроме того, Федоров рассказал журналистам, что был еще второй удар КАБом. Враг атаковал клинику Запорожского медицинского университета. Там по состоянию на сейчас без пострадавших.
Иван Федоров сообщил, что количество раненых в результате атаки РФ по Запорожью возросло до 12.
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область, применяя для атак дроны, авиабомбы и ракеты.
В частности, утром 6 августа враг нанес минимум 4 удара по базе отдыха в Запорожском районе, предварительно ФАБами.
В результате атаки два человека погибли и 12 получили ранения. Среди пострадавших было 4 детей. Кроме того, из-за взрывов были повреждены 9 одноэтажных домиков для отдыха.
