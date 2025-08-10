Россияне КАБом разнесли автовокзал в Запорожье: есть пострадавшие (фото)

В частности, во время общения с журналистами Федоров рассказал, что удар был по Центральному автовокзалу Запорожья. На заднем было видно кадры поврежденного объекта.

Глава ОВА проинформировал, что из-за обстрела пострадало 9 человек, и еще могут быть люди под завалами. Однако в Telegram он уточнил, что пострадавших 8.

"Восемь пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают, как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - написал он.

Кроме того, Федоров рассказал журналистам, что был еще второй удар КАБом. Враг атаковал клинику Запорожского медицинского университета. Там по состоянию на сейчас без пострадавших.

Обновлено в 19:20

Иван Федоров сообщил, что количество раненых в результате атаки РФ по Запорожью возросло до 12.