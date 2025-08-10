Россияне КАБом разнесли автовокзал в Запорожье: есть пострадавшие (фото)
Российские оккупанты вечером, 10 августа, ударили КАБом по Центральному автовокзалу Запорожья. В результате обстрела пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В частности, во время общения с журналистами Федоров рассказал, что удар был по Центральному автовокзалу Запорожья. На заднем было видно кадры поврежденного объекта.
Глава ОВА проинформировал, что из-за обстрела пострадало 9 человек, и еще могут быть люди под завалами. Однако в Telegram он уточнил, что пострадавших 8.
"Восемь пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают, как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - написал он.
Кроме того, Федоров рассказал журналистам, что был еще второй удар КАБом. Враг атаковал клинику Запорожского медицинского университета. Там по состоянию на сейчас без пострадавших.
Обновлено в 19:20
Иван Федоров сообщил, что количество раненых в результате атаки РФ по Запорожью возросло до 12.
Обстрелы Запорожья и области
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область, применяя для атак дроны, авиабомбы и ракеты.
В частности, утром 6 августа враг нанес минимум 4 удара по базе отдыха в Запорожском районе, предварительно ФАБами.
В результате атаки два человека погибли и 12 получили ранения. Среди пострадавших было 4 детей. Кроме того, из-за взрывов были повреждены 9 одноэтажных домиков для отдыха.
