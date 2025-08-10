ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне КАБом разнесли автовокзал в Запорожье: есть пострадавшие (фото)

Воскресенье 10 августа 2025 19:12
UA EN RU
Россияне КАБом разнесли автовокзал в Запорожье: есть пострадавшие (фото) Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты вечером, 10 августа, ударили КАБом по Центральному автовокзалу Запорожья. В результате обстрела пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В частности, во время общения с журналистами Федоров рассказал, что удар был по Центральному автовокзалу Запорожья. На заднем было видно кадры поврежденного объекта.

Глава ОВА проинформировал, что из-за обстрела пострадало 9 человек, и еще могут быть люди под завалами. Однако в Telegram он уточнил, что пострадавших 8.

"Восемь пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают, как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - написал он.

Кроме того, Федоров рассказал журналистам, что был еще второй удар КАБом. Враг атаковал клинику Запорожского медицинского университета. Там по состоянию на сейчас без пострадавших.

Обновлено в 19:20

Иван Федоров сообщил, что количество раненых в результате атаки РФ по Запорожью возросло до 12.

Обстрелы Запорожья и области

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область, применяя для атак дроны, авиабомбы и ракеты.

В частности, утром 6 августа враг нанес минимум 4 удара по базе отдыха в Запорожском районе, предварительно ФАБами.

В результате атаки два человека погибли и 12 получили ранения. Среди пострадавших было 4 детей. Кроме того, из-за взрывов были повреждены 9 одноэтажных домиков для отдыха.

Подробнее об атаке и последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН