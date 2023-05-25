Россияне хотели выдать провал в Белгородской области за победу, но опозорились, - Spravdi

Так, российский генерал Александр Лапин, знакомый тем, что руководил отступлением оккупантов с севера Украины, дал команду пропагандисту Александру Коцу снять постановочное видео о том, как он "выжимает диверсантов из Белгородской области".

И возможно все поверили бы в это, если бы не данные геолокации. По ним выяснилось, что Лапин, которого после этого видео назвали "генералом ГИБДД", боролся с участниками рейда в селе Глотово, расположенном в нескольких километрах от зоны боевых действий.

Кроме этого, как пишут Spravdi, этим видео Лапин лишний раз подтвердил безумные потери среди младшего и среднего офицерского звена оккупационной армии.

Рейд в Белгородскую область

22 мая в Белгородской области вдруг стало "неспокойно". Местные жители стали спешно эвакуироваться с приграничніх населенных пунктов после того, как бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" начали рейд в Белгородскую область. Участники РДК, являющееся по своему происхождению этническими российскими эмигрантами, прорвавшись через границу РФ, намеревались создать "зону безопасности", чтобы защитить украинцев от постоянных атак с территории РФ.

Позже РБК-Украина узнало, что Россия хочет перебросить в Белгородскую область дополнительные войска. В их число могут войти и подразделения, участвующие в войне в Украине. По данным на утро 24 мая, РДК и "Свобода России" продолжали свой рейд, правда, могли передвинуться ближе к границе с Украиной. По данным NYT, ВСУ не проникали на территорию России во время рейда в Белгородскую область, а действовали в качестве поддержи на случай возможной контратаки российских силовиков со стороны границы.