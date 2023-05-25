RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне хотели выдать провал в Белгородской области за победу, но опозорились, - Spravdi

Фото: в России пытались скрыть провал по подавлению рейда в Белгородской области (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В России пытались выдать провал так называемой "контртеррористической операции" в Белгородской области за победу. Для этого они решили создать "кино", в котором пытались показать "настоящую войну", но опозорились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций (Spravdi).

Так, российский генерал Александр Лапин, знакомый тем, что руководил отступлением оккупантов с севера Украины, дал команду пропагандисту Александру Коцу снять постановочное видео о том, как он "выжимает диверсантов из Белгородской области".

И возможно все поверили бы в это, если бы не данные геолокации. По ним выяснилось, что Лапин, которого после этого видео назвали "генералом ГИБДД", боролся с участниками рейда в селе Глотово, расположенном в нескольких километрах от зоны боевых действий.

Кроме этого, как пишут Spravdi, этим видео Лапин лишний раз подтвердил безумные потери среди младшего и среднего офицерского звена оккупационной армии.

Рейд в Белгородскую область

22 мая в Белгородской области вдруг стало "неспокойно". Местные жители стали спешно эвакуироваться с приграничніх населенных пунктов после того, как бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" начали рейд в Белгородскую область. Участники РДК, являющееся по своему происхождению этническими российскими эмигрантами, прорвавшись через границу РФ, намеревались создать "зону безопасности", чтобы защитить украинцев от постоянных атак с территории РФ.

Позже РБК-Украина узнало, что Россия хочет перебросить в Белгородскую область дополнительные войска. В их число могут войти и подразделения, участвующие в войне в Украине. По данным на утро 24 мая, РДК и "Свобода России" продолжали свой рейд, правда, могли передвинуться ближе к границе с Украиной. По данным NYT, ВСУ не проникали на территорию России во время рейда в Белгородскую область, а действовали в качестве поддержи на случай возможной контратаки российских силовиков со стороны границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация