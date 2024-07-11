Россияне хотели убить гендиректора Rheinmetall. США и Германия сорвали операцию, - CNN

Заметим, что в мае этого года в Германии экстремисты подожгли здание главы Rheinmetall. Детальнее о данном случае можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что немецкая компания Rheinmetall активно помогает Украине обороняться от российских оккупантов. В частности, она предоставила украинским военным большое количество военной техники, в том числе более 100 БМП Marder.

К тому же этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.

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