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Россияне в Херсонской области расстреляли пять человек, среди жертв гауляйтер села, - СМИ

Архивное фото: россияне в Херсонской области расстреляли пятерых человек (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные на захваченной территории Херсонской области убили пять человек. Среди жертв оказалась и гауляйтер оккупированного села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Издание пишет, что 65-летнюю Валентину Старченко нашли в жилом доме в оккупированном селе Подо-Калиновка Херсонской области 23 апреля. Оккупанты расстреляли женщину в живот, подожгли дом и скрылись. 

Также в селе Абрикосовка оккупанты ударами по голове убили оккупационную "голову села" Абрикосовка 54-летнюю Любовь Тимччак и российского военнослужащего 40-летнего Алексея Глинина. Дом с трупами тоже подожгли. Затем россияне убили еще 32-летнего местного жителя Сергея Шуваева и военнослужащего ВС РФ в селе Абрикосовка. В этом случае тела тоже подожгли. 

Скриншот: Села, в которых россияне совершали преступления (deepstatemap.live)

А вчера по подозрению во всех этих убийствах задержали двух российских военных. Речь идет о 34-летнем Александре Осипове и ранее неоднократно судимом 36-летнем Александре Кайгородцеве.

Стоит отметить, что оккупанты в Херсонской области публично признали гибель Любови Тымчак "при трагических обстоятельствах", но не уточнили деталей. А вчера Херсонская областная прокуратура начала расследование по факту убийства 65-летней женщины в одном из населенных пунктов Юбилейного общества Херсонского района.

Россияне убивают людей в оккупации

Российские войска с первых дней вторжения начали совершать преступления на захваченных территориях. Самым громким стало массовое убийство людей в Буче под Киевом. Также массовое захоронение людей было обнаружено в Изюме в Харьковской области.

По всем этим фактам украинские правоохранители ведут расследование, часть дел уже передана в суд, а страны Запада ввели санкции против России из-за ее военных преступлений.

Недавно СМИ писали, что двое военных РФ расстреляли троих гражданских во временно оккупированном селе Коханы под Херсоном.

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