Россияне в Херсонской области расстреляли пять человек, среди жертв гауляйтер села, - СМИ

Издание пишет, что 65-летнюю Валентину Старченко нашли в жилом доме в оккупированном селе Подо-Калиновка Херсонской области 23 апреля. Оккупанты расстреляли женщину в живот, подожгли дом и скрылись.

Также в селе Абрикосовка оккупанты ударами по голове убили оккупационную "голову села" Абрикосовка 54-летнюю Любовь Тимччак и российского военнослужащего 40-летнего Алексея Глинина. Дом с трупами тоже подожгли. Затем россияне убили еще 32-летнего местного жителя Сергея Шуваева и военнослужащего ВС РФ в селе Абрикосовка. В этом случае тела тоже подожгли.

Скриншот: Села, в которых россияне совершали преступления (deepstatemap.live)

А вчера по подозрению во всех этих убийствах задержали двух российских военных. Речь идет о 34-летнем Александре Осипове и ранее неоднократно судимом 36-летнем Александре Кайгородцеве.

Стоит отметить, что оккупанты в Херсонской области публично признали гибель Любови Тымчак "при трагических обстоятельствах", но не уточнили деталей. А вчера Херсонская областная прокуратура начала расследование по факту убийства 65-летней женщины в одном из населенных пунктов Юбилейного общества Херсонского района.