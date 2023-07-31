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Россияне из "Града" обстреляли центр Херсона утром: погиб коммунальщик

Фото: российские оккупанты обстреляли Херсон 31 июля, погиб мужчина (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С утра понедельника, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Херсон. Под ударом оказался центр города, погиб коммунальщик.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град", - рассказал он.

По словам Прокудина, под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия.

"От полученных ранений мужчина погиб на месте", - добавил глава ОВА.

Обновлено. По данным Херсонской областной прокуратуры, кроме погибшего, во время обстрела Херсона ранения получили два человека.

"В результате обстрела центра погиб 60-летний работник городского коммунального предприятия. Еще двое его коллег - тракторист и рабочий получили ранения. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

Несмотря на то, что Херсон был освобожден от российских оккупантов в ноябре 2022 года, российские войска постоянно обстреливают город. Буквально 12 июля российские оккупанты обстреляли дом в Херсоне, погиб один человек. В конце июня российские войска также атаковали дом в Херсоне. Тогда ранения получили двое гражданских и двое волонтеров.

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Херсон