RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне готовят теракты в храмах на оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину, - Верещук

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты планируют совершить террористические в храмах на временно оккупированных территориях во время празднования Рождества, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук в эфире телемарафона.

"Они хотят совершить теракты во дворах храмов, где будут большие скопления людей, и обвинить в этом украинскую власть и украинскую армию. Мы понимаем это, поэтому действуем превентивно. Мы предупреждаем наших людей и объясняем им опасность таких действий со стороны врага", - сказала она.

Верещук призвала украинцев не верить ни одному слову страны-агрессора, а также, по возможности, не идти в храмы в регионах, где продолжаются обстрелы, поскольку захватчики будут использовать людей как объект террористических атак.

Министр добавила, что информация о возможных намерениях россиян совершить теракты в храмах на оккупированных территориях на Рождество была получена из разведывательных источников.

Напомним, что ранее Верещук сообщила, что Россия может готовить теракты в храмах на оккупированных территориях на Рождество.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских защитников на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ВерещукВойна России против УкраиныТерактРождество