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Россияне готовят кровавые обстрелы Херсонской области, чтобы обвинить ВСУ, - ОВА

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие дни высока вероятность провокаций со стороны россиян в Херсонской области. Враг таким образом планирует обвинить ВСУ в военных преступлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Как отметил Янушевич, согласно данным разведки, россияне посылают горожанам SMS, в которых предостерегают их в якобы планах ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Людей призывают к "эвакуации", а также предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.

"По информации украинской разведки, рашисты, прикрываясь гражданскими, в течение трех суток через Каховскую ГЭС опрокидывают свою технику и автомобили с награбленным имуществом", - добавляет Янушевич.

Между тем, в населенных пунктах области на правом берегу Днепра россияне продолжают заниматься мародерством: грабят дома, магазины и склады.

"В пгт Любимовка военные России изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки", - пишет глава ОВА.

Вдоль устья Днепра, как пишет Янушевич, россияне похитили всю документацию из местных советов, а у самих помещений обустроили свои комендатуры.

"В селах Ольга и Токаревка оккупантами взорваны вышки мобильной связи украинских операторов", - отметил глава ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что аналитик Бенджамин Питте показал спутниковые снимки, на которых видно, как россияне готовятся к обороне Херсона.

Совсем недавно оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

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