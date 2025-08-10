RU

Россияне дронами убили трех гражданских на Херсонщине, - ОВА

Иллюстративное фото: Херсон и область находится под атаками российских дронов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты утром 10 августа ударами террор-дронов убили двух гражданских в Херсонской области. Еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

По его данным, российские оккупанты атаковали населенные пункты Станислав, Качкаровку Миловской громады и Днепровское Белозерской громады. В результате дроновых ударов погибли три человека - по одному жителю в каждом селе.

Два человека получили тяжелые ранения в Качкаровке. Обоих пострадавших от теракта госпитализировали, медики борются за их жизнь. Начальник ОВА выразил соболезнования семьям погибших.

 

Обстрелы Херсона: россияне развернули террор

Российские войска не прекращают ударов по Херсону и окружающим общинам. Так, 6 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратился мужчина с ранением.

Также 3 августа российские войска нанесли удары по жилым районам Херсона. Под артиллерийский обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.

2 августа оккупанты также били по городу. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

