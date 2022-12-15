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Россияне за сутки убили еще двух гражданских в Донецкой области

Фото: россияне за сутки убили еще двух гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки атаковали несколько населенных пунктов в Донецкой области. Известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 14 декабря стало известно о 2 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами: в Бахмуте и Раздоловке. Еще 4 человека в области получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1257 человек, еще 2742 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне продолжают уничтожать город за городом на Донбассе, они хотят оставить там только руины и воронки.

Ранее стало известно, что украинские десантники разгромили позиции российских военных под Бахмутом (Донецкая область). В сети показали видео.

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