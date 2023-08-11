Россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области, еще девять ранены, - ОВА

Ситуация с обстрелами на направлениях фронта

На Волновахском направлении под огнем артиллерии и "Градов" Богоявленка, 22 раза россияне обстреляли Угледар;

На Донецком направлении была дважды обстреляна Кураховская громада, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады;

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 2 дома;

На Лисичанском направлении в Звановке разрушены 4 дома, повреждены еще 17. В Северске повреждены 2 дома. В Заречном Лиманской громады повреждены 3 дома.

Жертвы и пострадавшие в результате атак РФ

Отмечается, что 1 человек погиб в Елизаветовке Марьинской громады. Также был ранен ребенок в Клебан-Быке Ильиновской громады.

Фото: Последствия обстрела Донецкой области (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Также глава области сообщил, что Торецкая громада подверглась многочисленным обстрелам и авиаударам: в Торецке ранены 6 человек, повреждены 35 домов, 4 админздания и 2 инфраструктурных объекта.

"В Южном ранены 2 человека; в Железном повреждены 15 домов", - написал Кириленко.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Оккупанты недавно атаковали город Покровск. В результате погибли девять человек, еще 82 человека получили ранения.

Также вчера сообщалось, что россияне нанесли несколько авиаударов по Торецку в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.