RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне за сутки убили двоих и ранили девять мирных жителей Донецкой области

Иллюстративное фото: россияне за сутки убили двоих и ранили девять мирных жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за прошедшие суток обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки погибли двое гражданских, еще девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, один гражданский погиб в Клещиевке и еще один - в Торском. Еще девять человек получили ранения за прошедшие сутки.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации: два в Диброве и два в Озерном.

Президент Украины Владимир Зелеский сообщал, что ключевые горячие точки на Донбассе - это Соледар и Бахмут, оккупанты бросили против украинских военных две тысячи заключенных.

Так, The Washington Post писало, что борьба за контроль над Бахмутом затмила всю стратегическую логику россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область