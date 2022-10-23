Россияне за сутки убили двоих и ранили девять мирных жителей Донецкой области

Российские оккупанты за прошедшие суток обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки погибли двое гражданских, еще девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Так, один гражданский погиб в Клещиевке и еще один - в Торском. Еще девять человек получили ранения за прошедшие сутки.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации: два в Диброве и два в Озерном.