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Россияне за сутки убили четырех и ранили девять мирных жителей Донецкой области

Фото: россияне за сутки убили четырех и ранили девять мирных жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой области. В результате вражеских атак погибли четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Отметим, что три человека погибли в Бахмуте и один - в Святогорске. Еще девять человек получили ранения.

К тому же правоохранители обнаружили тела пяти гражданских, погибших во время оккупации - в Шандриголовом.

Напомним, в Донецкой области эксгумировали уже 131 тело погибшего, но цифра не является окончательной, ведь могилы все еще находят.

К тому же, россиянин, который находится на Донецком направлении, рассказал об отступлении оккупантов и слаженной работе ВСУ.

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