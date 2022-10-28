Россияне за сутки убили четырех и ранили девять мирных жителей Донецкой области
Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой области. В результате вражеских атак погибли четверо гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.
Отметим, что три человека погибли в Бахмуте и один - в Святогорске. Еще девять человек получили ранения.
К тому же правоохранители обнаружили тела пяти гражданских, погибших во время оккупации - в Шандриголовом.
Напомним, в Донецкой области эксгумировали уже 131 тело погибшего, но цифра не является окончательной, ведь могилы все еще находят.
К тому же, россиянин, который находится на Донецком направлении, рассказал об отступлении оккупантов и слаженной работе ВСУ.
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