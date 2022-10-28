Фото: россияне за сутки убили четырех и ранили девять мирных жителей Донецкой области (Getty Images)

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой области. В результате вражеских атак погибли четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Отметим, что три человека погибли в Бахмуте и один - в Святогорске. Еще девять человек получили ранения. К тому же правоохранители обнаружили тела пяти гражданских, погибших во время оккупации - в Шандриголовом.