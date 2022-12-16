Россияне за сутки убили 7 людей в Донецкой области, еще 7 ранены

"За 15 декабря стало известно о 7 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 2 - в Бахмуте, 2 - в Нью-Йорке, 1 - в Часовом Яру, 1 - в Белой Горе и 1 - в Раздоловке", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, еще 7 человек получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1264 людей, еще 2749 ранены.