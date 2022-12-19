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Россияне за сутки убили 3 человека в Донецкой области, еще 4 ранены

Фото: больше всего жертв и раненых за сутки в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро понедельника, 19 декабря, за сутки российские оккупанты убили 3 жителей Донецкой области. Еще 4 человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 18 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 - в Бахмуте и 1 - в Торском", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, еще 4 человека получили ранения. Все четверо - из Бахмута.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1268 человек, еще 2757 ранены.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Бахмуте, заявил, что россияне хотят оставить на Донбассе только руины и воронки.

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