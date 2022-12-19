Россияне за сутки убили 3 человека в Донецкой области, еще 4 ранены

На утро понедельника, 19 декабря, за сутки российские оккупанты убили 3 жителей Донецкой области. Еще 4 человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1268 человек, еще 2757 ранены.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

По словам Кириленко, еще 4 человека получили ранения. Все четверо - из Бахмута.

"За 18 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 - в Бахмуте и 1 - в Торском", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Бахмуте, заявил, что россияне хотят оставить на Донбассе только руины и воронки.

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