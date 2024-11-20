Россияне атакуют почти на всех направлениях фронта: где произошло больше всего боев

Российские обстрелы

Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей.

Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Яблоновка, Сидоровка, Александрия, Большая Писаревка, Волфин Сумской области; Лемищине Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

Также россияне нанесли 9 авиаударов по территории Курской области, применив 15 КАБов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сегодня наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска и Старицы.

Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Роща на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Чернещины, Заречного и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 6 боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник активно применял бомбардировочную авиацию, в районе населенного пункта Червоное сбросил четыре КАБа.

На Торецком направлении противник при поддержке авиации четыре раза тщетно атаковал позиции наших войск в районе населенного пункта Торецк. Также враг сбросил две авиабомбы в районе Константиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутый Яр, Красный Яр, Лисковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Григоровка и Пушкино.

На Кураховском направлении наши защитники отражали 12 боеприкосновений в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Девять вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.

На Времивском направлении остановлено 20 штурмов противника вблизи Трудового, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и Новодаровки, еще четыре штурма продолжаются до сих пор.

На Ореховском, Гуляйпольском и Северском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.