Россияне атакуют почти на всех направлениях фронта: где произошло больше всего боев

На фронте с начала суток, 20 ноября, произошло 88 боевых столкновений. Россияне атакуют на всех направлениях востока и юга Украины, особенно активно - на Покровском и Кураховском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей.
Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Яблоновка, Сидоровка, Александрия, Большая Писаревка, Волфин Сумской области; Лемищине Харьковской области; Леоновка Черниговской области.
Также россияне нанесли 9 авиаударов по территории Курской области, применив 15 КАБов.
На Харьковском направлении сегодня наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска и Старицы.
Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Роща на Купянском направлении.
На Лиманском направлении враг атакует в районах Чернещины, Заречного и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 6 боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении противник активно применял бомбардировочную авиацию, в районе населенного пункта Червоное сбросил четыре КАБа.
На Торецком направлении противник при поддержке авиации четыре раза тщетно атаковал позиции наших войск в районе населенного пункта Торецк. Также враг сбросил две авиабомбы в районе Константиновки.
На Покровском направлении сегодня враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутый Яр, Красный Яр, Лисковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Григоровка и Пушкино.
На Кураховском направлении наши защитники отражали 12 боеприкосновений в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Девять вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.
На Времивском направлении остановлено 20 штурмов противника вблизи Трудового, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и Новодаровки, еще четыре штурма продолжаются до сих пор.
На Ореховском, Гуляйпольском и Северском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.
На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 725 тысяч оккупантов.
В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1690 российских террористов. Также были уничтожены 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем и другая техника врага.
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