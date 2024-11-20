ua en ru
Ср, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атакуют почти на всех направлениях фронта: где произошло больше всего боев

Среда 20 ноября 2024 17:11
UA EN RU
Россияне атакуют почти на всех направлениях фронта: где произошло больше всего боев Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток, 20 ноября, произошло 88 боевых столкновений. Россияне атакуют на всех направлениях востока и юга Украины, особенно активно - на Покровском и Кураховском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей.

Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Яблоновка, Сидоровка, Александрия, Большая Писаревка, Волфин Сумской области; Лемищине Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

Также россияне нанесли 9 авиаударов по территории Курской области, применив 15 КАБов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сегодня наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска и Старицы.

Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Роща на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Чернещины, Заречного и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 6 боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник активно применял бомбардировочную авиацию, в районе населенного пункта Червоное сбросил четыре КАБа.

На Торецком направлении противник при поддержке авиации четыре раза тщетно атаковал позиции наших войск в районе населенного пункта Торецк. Также враг сбросил две авиабомбы в районе Константиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутый Яр, Красный Яр, Лисковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Григоровка и Пушкино.

На Кураховском направлении наши защитники отражали 12 боеприкосновений в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Девять вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.

На Времивском направлении остановлено 20 штурмов противника вблизи Трудового, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и Новодаровки, еще четыре штурма продолжаются до сих пор.

На Ореховском, Гуляйпольском и Северском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 725 тысяч оккупантов.

В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1690 российских террористов. Также были уничтожены 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем и другая техника врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте