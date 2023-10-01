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Россияне атаковали жилой квартал Херсона, в огненной ловушке оказалась семья с детьми

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали беспилотником жилой квартал Херсона. В результате удара семья с детьми оказалась в огненной ловушке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"В результате вражеского удара возник пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека. Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец", - пишет Прокудин. 

По словам главы Херсонской ОГА пожарные спасли семью. Сейчас другие подробности не раскрываются. 

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Как рассказывал утром Прокудин, за прошедшие сутки, 30 сентября, террористы совершили 102 обстрела по территории Херсонской области. В общем враг выпустил около 560 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. 

Россияне попали в: 

  • жилые кварталы населенных пунктов области, здание учебного заведения, стадион, территорию завода и гаражного кооператива в Херсоне;
  • магазин, территорию учебного заведения и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, а также 5 объектов социальной сферы в Бериславском районе.

Известно об одном раненом.

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