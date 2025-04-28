Россияне убили дронами жителя Черниговской области
Российские террористы ударили беспилотниками по селу в Черниговской области и убили пожилого мужчину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса и Национальную полицию Украины.
Атака произошла в понедельник, 28 апреля по жилому дому в одном из сел Семеновской общины. В результате удара погиб мужчина 68 лет.
"38-летний односельчанин бросился на спасение. Несмотря на опасность. Он сам чудом уцелел - его эвакуировали полицейские. Сегодняшним объектом российского удара стал дом обычного гражданского селянина, пенсионера", - написал Чаус.
В Нацполиции сообщили, что россияне дронами атаковали дом 68-летнего жителя одного из сел Семеновской общины Новгород-Северского района.
В результате вражеских попаданий пенсионер погиб.
"На место происшествия немедленно прибыли полицейские сектора полицейской деятельности №1 (г. Семеновка). Полицейские установили, что на спасение пенсионеру первым бросился его 38-летний односельчанин. Мужчина чудом уцелел - полицейские эвакуировали его из обстреливаемого села", - говорится в сообщении.
Полиция зафиксировала последствия атаки и собрала доказательства очередного военного преступления оккупантов.
Дроновые атаки России
За последние сутки российский агрессор запустил более 160 ударных беспилотников. Силы ПВО работали на центре и востоке страны.
Утром в понедельник, 28 апреля, российский агрессор ударил "Шахедами" город Черкассы. Всего по городу было выпущено не менее 15 дронов.
Один из БпЛА повредил объект инфраструктуры, из-за чего без газоснабжения осталась часть потребителей областного центра и близлежащих сел.
В город направляются десятки аварийных бригад, чтобы восстановить поставки газа.
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