Россияне убили дронами жителя Черниговской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса и Национальную полицию Украины.

Атака произошла в понедельник, 28 апреля по жилому дому в одном из сел Семеновской общины. В результате удара погиб мужчина 68 лет.



"38-летний односельчанин бросился на спасение. Несмотря на опасность. Он сам чудом уцелел - его эвакуировали полицейские. Сегодняшним объектом российского удара стал дом обычного гражданского селянина, пенсионера", - написал Чаус.



В Нацполиции сообщили, что россияне дронами атаковали дом 68-летнего жителя одного из сел Семеновской общины Новгород-Северского района.

В результате вражеских попаданий пенсионер погиб.

"На место происшествия немедленно прибыли полицейские сектора полицейской деятельности №1 (г. Семеновка). Полицейские установили, что на спасение пенсионеру первым бросился его 38-летний односельчанин. Мужчина чудом уцелел - полицейские эвакуировали его из обстреливаемого села", - говорится в сообщении.

Полиция зафиксировала последствия атаки и собрала доказательства очередного военного преступления оккупантов.