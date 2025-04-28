ua en ru
Вт, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне убили дронами жителя Черниговской области

Понедельник 28 апреля 2025 23:23
UA EN RU
Россияне убили дронами жителя Черниговской области Фото: в результате атаки ударными беспилотниками погиб пенсионер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы ударили беспилотниками по селу в Черниговской области и убили пожилого мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса и Национальную полицию Украины.

Атака произошла в понедельник, 28 апреля по жилому дому в одном из сел Семеновской общины. В результате удара погиб мужчина 68 лет.

"38-летний односельчанин бросился на спасение. Несмотря на опасность. Он сам чудом уцелел - его эвакуировали полицейские. Сегодняшним объектом российского удара стал дом обычного гражданского селянина, пенсионера", - написал Чаус.

В Нацполиции сообщили, что россияне дронами атаковали дом 68-летнего жителя одного из сел Семеновской общины Новгород-Северского района.

В результате вражеских попаданий пенсионер погиб.

"На место происшествия немедленно прибыли полицейские сектора полицейской деятельности №1 (г. Семеновка). Полицейские установили, что на спасение пенсионеру первым бросился его 38-летний односельчанин. Мужчина чудом уцелел - полицейские эвакуировали его из обстреливаемого села", - говорится в сообщении.

Полиция зафиксировала последствия атаки и собрала доказательства очередного военного преступления оккупантов.

Дроновые атаки России

За последние сутки российский агрессор запустил более 160 ударных беспилотников. Силы ПВО работали на центре и востоке страны.

Утром в понедельник, 28 апреля, российский агрессор ударил "Шахедами" город Черкассы. Всего по городу было выпущено не менее 15 дронов.

Один из БпЛА повредил объект инфраструктуры, из-за чего без газоснабжения осталась часть потребителей областного центра и близлежащих сел.

В город направляются десятки аварийных бригад, чтобы восстановить поставки газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
NEWS
Как Украине стоит ответить Путину на предложение о новом "перемирии": мнение политолога
Как Украине стоит ответить Путину на предложение о новом "перемирии": мнение политолога
DAILY
Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении