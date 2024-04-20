RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами: погиб мужчина

Фото: российские войска ударили ракетой по Днепровскому району (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение дня российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского ОВА Сергея Лысака и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Днем российские войска ударили ракетой по Днепровскому району. К сожалению, погиб 54-летний мужчина, который рядом занимался ремонтом своего автомобиля", - сообщил Лукашук.

 

В результате вражеских ударов повреждены:

  • коммунальное предприятие,
  • автобусная остановка,
  • частные дома,
  • хозяйственные постройки,
  • линии электропередачи

Лисак сообщил, что во время атак россияне использовали ударные дроны разных модификаций.

 

Обстрелы Украины 20 апреля

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня российские оккупанты неоднократно избивали по Одессе. В результате последнего удара пострадал трехлетний ребенок.

Подробнее об обстреле города и последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме Одессы оккупанты также обстреляли и Сумскую область. Днем военные РФ ударили ракетой по инфраструктуре Шостки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против Украины