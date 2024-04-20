Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами: погиб мужчина

В течение дня российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского ОВА Сергея Лысака и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Днем российские войска ударили ракетой по Днепровскому району. К сожалению, погиб 54-летний мужчина, который рядом занимался ремонтом своего автомобиля", - сообщил Лукашук.
В результате вражеских ударов повреждены:
Лисак сообщил, что во время атак россияне использовали ударные дроны разных модификаций.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня российские оккупанты неоднократно избивали по Одессе. В результате последнего удара пострадал трехлетний ребенок.
Подробнее об обстреле города и последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме Одессы оккупанты также обстреляли и Сумскую область. Днем военные РФ ударили ракетой по инфраструктуре Шостки.
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