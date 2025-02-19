Россия обвинила Украину в "подготовке терактов" в ЕС, ЦПД отреагировал
Российская Федерация (РФ) начала новую дезинформационную кампанию против Украины. На этот раз обвиняет в якобы «подготовке терактов» на территории европейских стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД).
Обвинения в "подготовке терактов"
Служба внешней разведки России сегодня, 19 февраля, заявила о том, что Украина с целью срыва мирных переговоров якобы готовит "проведение серии терактов" против дипломатических представительств России на территории Европы. В частности речь идет о Германии, странах Балтии, Скандинавии, Словакии и Венгрии.
Не меняют почерк
Как пояснил Коваленко, информационную операцию России курирует давний друг диктатора Владимира Путина, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Последний же уже провалил кабельные диверсии страны-террориста против стран НАТО. В частности рассказывал после этого, что Украина якобы готовит теракты против судов.
"Сейчас Нарышкин почерк не меняет и врет о "подготовке Украиной терактов в ЕС". На самом деле Россия осуществила ряд диверсий и поджогов в странах ЕС и НАТО, пыталась убить гендиректора Rheinmetall, о чем говорили в Альянсе", - добавил Коваленко.
Руководитель ЦПД отметил, что сегодня Нарышкин готовит новые возможные диверсии, чтобы обвинить Украину, но из-за его бездарности станет сразу понятно, что причастна ко всему именно России.
Российские дезинформационные кампании
Российские дезинформационные кампании против Украины во время войны имеют системный и многоуровневый характер. Они включают фейки об украинской армии, вымышленные преступления ВСУ, дискредитацию украинского руководства и попытки расколоть общество. Основные каналы распространения - пропагандистские медиа, соцсети, боты и спецоперации в информационном пространстве Запада.
Напомним, что в 2023-м Европейский союз (ЕС) ввел санкции против России из-за дезинформации о войне в Украине.
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