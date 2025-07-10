Россия снова прибегла к "токсичному вбросу" в отношении Украины, - ГУР

Российская Федерация (РФ) прибегла к новой дезинформационной кампании против Украины. На этот раз придумала якобы "распространение" Киевом радиоактивных веществ в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, сейчас на территории Сирии распространяется информация о продаже якобы военного имущества, которое было "приобретено" в Министерстве обороны Украины. Вымышленное врагом "имущество" - дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул - неизвестно.

"Контейнер и его содержимое изготовлены, по классике российской пропаганды, халтурно: использован нечитабельный кириллический текст, синяя изолента для прикрепления логотипа Минобороны Украины, а также допущены грубые ошибки в маркировке", - добавляет разведка.

Более того, одна из капсул промаркирована как PU 94244U - это редкий изотоп плутония, которого во всей земной коре не более нескольких граммов.

Фото: Россия снова прибегла к "токсическому вбросу" в отношении Украины (t.me/DIUkraine)

В том же числе российская пропаганда пытается продать военный прибор химической разведки советского образца, который якобы "выкупили у представителей Минобороны, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой".

"Это - попытка Кремля нанести Украине репутационный удар перед новой властью Сирийской Арабской Республики, международными партнерами Украины, а также МАГАТЭ", - пояснил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.