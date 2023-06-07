Россия запустила очередной фейк о токсичном аммиачном облаке в Харьковской области

Однако, как выяснилось, видео с токсическим облаком в соцсети распространили российские пропагандисты. При этом его также начали распространять каналы "Z-военкоров".

На кадрах якобы изображены последствия обстрела трубопровода Тольятти – Одесса, через который доставлялся аммиак.

На самом же деле, по информации главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, в результате террористического обстрела в Купянском районе произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком.

"По состоянию на 22:29 6 июня угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет. Продолжаем мониторить уровень загрязнения, ситуация контролируемая", - заявил он.

Утечку аммиака удалось предотвратить благодаря срабатыванию предохранительных клапанов.

Обстрел аммиакопровода

В результате вражеских ударов 5 июня произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Синегубов сообщил, что по всем измерениям, сделанным не только Купянским, но и Петропавловским обществом, фон аммиака находится в норме.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВ Иван Сокол сообщил, что в воздух могло попасть около 134 тонн аммиака.

Также 6 июня захватчики повторно нанесли удары по трубопроводу с аммиаком.

Борьба РФ за транзит аммиака

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был приостановлен транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" через территорию Украины.

Оператором украинской части этого трубопровода, протяженность которой составляет 1,018 тысячи километров, является госпредприятие "Укрхимтрансамиак". Непосредственно поставкой российского аммиака на экспорт после доставки по трубопроводу занимался государственный Одесский припортовый завод.

Украинский президент Владимир Зеленский предлагал обсуждать транзит российского аммиака через украинскую территорию. Его условием был обмен всех пленных . Однако РФ отказалась от обмена.

Однако Кремль начал использовать "зерновое соглашение" для разблокирования транзитного канала.

Российский диктатор Владимир Путин пытается привязать к соглашению возможность экспорта удобрений через территорию Украины . До вторжения россияне экспортировали 4,4 млн. тонн аммиака, около половины транспортировалось в украинский порт "Южный".