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Россия предположительно готовит теракт в освобожденном Волчанске, чтобы обвинить ВСУ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация заявила о якобы намерении наших героев нанести удар по недавно освобожденному Волчанску Харьковской области. Вероятно, готовит алиби для своего военного преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Как сообщает Минобороны России, так называемые "подразделения иностранных наемников" якобы 24 октября планируют провокации с гибелью украинцев в Волчанске. Как отмечает российская сторона, удар планируют нанести при раздаче гуманитарной помощи жителям.

Вероятно, таким образом, Россия готовит алиби для очередного военного преступления против украинского народа.

"Оккупанты начали создавать так называемое информационное алиби для своего очередного теракта", - отметил Братчук.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что наши герои освободили Волчанск от оккупации еще 12 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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