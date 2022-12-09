Россия потеряет половину энергетического экспорта благодаря санкциям Запада, - эксперты

Благодаря санкциям стран Запада Россия потеряет около половины своего энергетического экспорта. Дефицита на мировом рынке не ожидается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Нефтяной потолок. Как санкции ударят по России и ждать ли скачка цен на бензин и дизель ".

Потери РФ от эмбарго в следующем году могут превысить 100 млрд долларов, а добыча сократится более чем на 25%, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Эффект от граничной цены он оценивает скромнее.

"Что касается установки прайс-кэпа на уровне 60 долларов, это может лишь минимально затронуть российские финансы, поскольку уже сейчас российские компании торгуют нефтью для Китая и Индии по более низкой цене", - отметил эксперт. Но в результате общего пакета энергетических санкций, по оценке Омельченко, Россия может потерять порядка 51% всего энергетического экспорта.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует меньшее сокращение - немногим более 45%. Но даже в этом случае дефицита на рынке быть не должно, считает он.