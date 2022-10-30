Россия внесла в список "недружественных стран" популярные офшорные зоны

Российское правительство внесло в список 11 заморских территорий Великобритании. Ранее эти государства и территории поддержали санкции против России.

Так, в список попали Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Джордия, Южные Сандвичевы острова, Акротири, Декелия, Теркс и Кайкос.

Ранее Россия признала "недружественными" три британских острова - Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь в списке все 14 Британских заморских территорий.

Стоит отметить, что некоторые из этих остров и территорий популярны в мире благодаря своей юрисдикции для создания оффшорных компаний.