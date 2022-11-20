Россия вывела в Черное море один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами"

"По состоянию на 20 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп - 4 ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп - 76 ракет;

По данным ВМС, за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря - 2 судна, из них 0 судов двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю - 20 судов, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавили в ВМС.