В живых остался только отец. Во время атаки на Львов россияне убили целую семью

Что известно об убийстве россиянами целой семьи

Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал в своих соцсетях фотографию одной семьи и подчеркнул: "в результате сегодняшней атаки живым из целой семьи на этом фото остался только мужчина".

"Жена Евгения и трое их дочерей - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли в собственном доме", - уточнил он.

Садовый отметил, что "сзади стоит Ярина Базилевич", которой был 21 год.

"Она работала в нашем офисе "Львів - молодіжна столиця Європи 2025". В центре Европы россия истребляет украинцев целыми семьями. россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", - подытожил глава города.

Пост Садового в Facebook (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

В Telegram-канале журналиста Андрея Цаплиенко опубликовали также кадры момента, когда мужчине оказывают медицинскую помощь, а из руин выносят тело его дочери.

"Невозможно найти слова, которые описали бы невыразимую страшную боль этого мужчины, и эта боль навсегда. Существа, которые запускали ракеты с самолетов, должны за это ответить", - говорится в сообщении.

Согласно информации, опубликованной на Facebook-странице "Так люблю той Львів, що бракує ми слів", Ярослав, потерявший сегодня во Львове свою семью, происходит из рода Ивана Франко.

Уточняется, будто бы он - внук Зоряна Базилевича (племянника Ольги Франко из Билевичей).

Ярослав может происходить из рода Ивана Франко (скриншот: facebook.com/lviv1256)

Основное о пострадавших в результате вражеского удара

Согласно официальной информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 11:25 4 сентября, количество пострадавших в результате утреннего удара по Львову составило 47 человек.

"По состоянию на данный момент чрезвычайники спасли 12 человек. К сожалению, 7 погибли, среди которых есть дети", - добавили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Уточняется, что на месте работают психологи ГСЧС Львовской области, которые оказали помощь 82 пострадавшим (среди них - 11 детей).

К ликвидации последствий событий от ГСЧС были привлечены более 140 спасателей и 33 единиц спецтехники. Работы продолжаются.

Сообщение ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что поиски пострадавших продолжаются, и объяснил, что наибольшая сложность в том, что на одной из локаций на очень ограниченной территории есть большая глубина завала.

"Под ним могут быть еще люди. Пожарно-спасательные подразделения делают все, чтобы разбирать руины максимально быстро и максимально осторожно", - подчеркнул чиновник.

Информация от Максима Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Козицкий рассказал также, что по состоянию на 10:55 47 человек, пострадавшие из-за ночной атаки врага, находились в трех медицинских учреждениях Львова.

"Среди пациентов - 7 детей. Все они имеют травмы средней тяжести.

Среди взрослых - не менее 7 находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь", - уточнил руководитель Львовской ОВА и добавил, что данные о пациентах постоянно обновляются.

Кроме того, чиновник поблагодарил врачей и младший медперсонал, "которые в эти минуты творят чудо".

Информация от Козицкого о пострадавших (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Что стоит знать о вражеском ударе по Львову

В ночь на 4 сентября 2024 года российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами.

Около 5:20 во Львове раздались взрывы. Военные сообщали об угрозе дронов. Позже во Львове снова раздались взрывы.

По словам очевидцев, над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего раздались очень громкие взрывы и было видно зарево. Над городом поднялся дым.

Уже около 6:40 стало известно о первых шести пострадавших. Из-за атаки оккупантов был поврежден ряд домов и машин.