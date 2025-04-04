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Россия придумала циничное оправдание убийству детей в Кривом Роге

Пятница 04 апреля 2025 22:59
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Россия придумала циничное оправдание убийству детей в Кривом Роге Фото: последствия удара по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Россияне заявили, что ударили ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания украинских военных в городе Кривой Рог. На самом деле удар россиян был по жилому району, а среди погибших - много детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российское Минобороны.

Циничное заявление РФ

Российское командование заявило, что нанесло высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог.

Более того, россияне заявляют, что в результате удара украинские военные понесли потери: до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Что произошло на самом деле

Сегодня вечером в ряде областей объявлялся сигнал тревоги из-за угрозы баллистического удара. Во время тревоги стало известно о взрыве в городе Кривой Рог.

По последним данным, российская армия ударила по жилому микрорайону города. Центр удара был рядом с детской площадкой, на которой в тот момент находились дети.

По состоянию на 23:00 известно уже о более 40 пострадавших среди гражданских, часть из них находится в медицинских учреждениях где за их жизнь борются больницы.

Также известно о 16 погибших, среди которых шестеро - дети.

Подробно о том, что известно о последствиях российского обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

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