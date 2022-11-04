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Россия возродила заградотряды и практику расстрела дезертиров, - британская разведка

Фото: Россия вернулась к практике заградотрядов и расстрела дезертиров  (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Из-за низкого морального духа и нежелания воевать российские силы начали развертывание "заградительных отрядов" или "блокирующих частей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Ка отмечается в сводке, эти подразделения угрожают отступающим солдатам, чтобы вынудить их к наступлению, и использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах.

По данным британской разведки, в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, разрешали стрелять в отказников после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели бы держать оборону до самой смерти.

"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, за последние три месяца российская армия смогла захватить только два украинских села.

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