Россия возродила заградотряды и практику расстрела дезертиров, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Ка отмечается в сводке, эти подразделения угрожают отступающим солдатам, чтобы вынудить их к наступлению, и использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах.

По данным британской разведки, в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, разрешали стрелять в отказников после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели бы держать оборону до самой смерти.

"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил", - отмечают в Минобороны Британии.