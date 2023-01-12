Россия отпустила на свободу ветерана Вооруженных сил США, - CNN

Сегодня, 12 января, стало известно, что Россия отпустила заключённого в 2022 году ветерана военно-морских сил США Тейлора Дадли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Он также добавил, что последние 9 месяцев были тяжелыми для семьи заключенного, и они попросили СМИ "уважать их частную жизнь" и дать им возможность встретить Тейлора дома.
Напомним, США обменяли заключенную в РФ баскетболистку Бритни Гринер на российского продавца оружия.
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