Россия убила ребенка на Днепропетровщине, ее сестру достали из-под завалов (фото)

По данным ГСЧС, в Самаровском районе вражеский дрон попал в жилой дом. Там под завалами оказались дети.

"Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу", - рассказали спасатели.

Фото: последствия удара по Днепропетровской области 29 апреля (t.me/dsns_telegram)

Еще одну девочку, 2019 года рождения, спасли спасатели и передали медикам. Пострадали также их родители, но от госпитализации отказались.

Лысак уточнил, что во время атаки был частично разрушен частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж - повреждены.

Ночной обстрел Украины

Вчера вечером, 28 апреля, россияне запустили по территории Украины ударные дроны с нескольких направлений. Сигнал воздушной тревоги объявляли в южных, северных, центральных областях и Киеве.

В частности известно, что Киев и область россияне атаковали более десятка ударных дронов.

"В результате ночной дроновой атаки в окрестностях Киева и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 11 вражеских БПЛА. Из них 9 уничтожены средствами ПВО. 2 - радиолокационно потеряны", - сказано в сообщении.