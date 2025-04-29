Россия убила ребенка на Днепропетровщине, ее сестру достали из-под завалов (фото)
Российская армия в ночь на вторник, 29 апреля, дронами атаковала Днепропетровскую область. Во время атаки погибла 12-летняя девочка, ее сестра госпитализирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС и Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
По данным ГСЧС, в Самаровском районе вражеский дрон попал в жилой дом. Там под завалами оказались дети.
"Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу", - рассказали спасатели.
Еще одну девочку, 2019 года рождения, спасли спасатели и передали медикам. Пострадали также их родители, но от госпитализации отказались.
Лысак уточнил, что во время атаки был частично разрушен частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж - повреждены.
Ночной обстрел Украины
Вчера вечером, 28 апреля, россияне запустили по территории Украины ударные дроны с нескольких направлений. Сигнал воздушной тревоги объявляли в южных, северных, центральных областях и Киеве.
В частности известно, что Киев и область россияне атаковали более десятка ударных дронов.
"В результате ночной дроновой атаки в окрестностях Киева и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 11 вражеских БПЛА. Из них 9 уничтожены средствами ПВО. 2 - радиолокационно потеряны", - сказано в сообщении.
По данным Воздушных сил в ночь на 29 апреля 2025 года, с 23:00 28 апреля, противник атаковал 100-ю ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов.
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