ua en ru
Вт, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия убила ребенка на Днепропетровщине, ее сестру достали из-под завалов (фото)

Вторник 29 апреля 2025 08:58
UA EN RU
Россия убила ребенка на Днепропетровщине, ее сестру достали из-под завалов (фото) Фото: последствия удара по Днепропетровской области 29 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 29 апреля, дронами атаковала Днепропетровскую область. Во время атаки погибла 12-летняя девочка, ее сестра госпитализирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС и Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По данным ГСЧС, в Самаровском районе вражеский дрон попал в жилой дом. Там под завалами оказались дети.

"Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу", - рассказали спасатели.

Фото: последствия удара по Днепропетровской области 29 апреля (t.me/dsns_telegram)

Еще одну девочку, 2019 года рождения, спасли спасатели и передали медикам. Пострадали также их родители, но от госпитализации отказались.

Лысак уточнил, что во время атаки был частично разрушен частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж - повреждены.

Ночной обстрел Украины

Вчера вечером, 28 апреля, россияне запустили по территории Украины ударные дроны с нескольких направлений. Сигнал воздушной тревоги объявляли в южных, северных, центральных областях и Киеве.

В частности известно, что Киев и область россияне атаковали более десятка ударных дронов.

"В результате ночной дроновой атаки в окрестностях Киева и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 11 вражеских БПЛА. Из них 9 уничтожены средствами ПВО. 2 - радиолокационно потеряны", - сказано в сообщении.

По данным Воздушных сил в ночь на 29 апреля 2025 года, с 23:00 28 апреля, противник атаковал 100-ю ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Война в Украине ГСЧС Днепропетровская область Дети
NEWS
Горела база отдыха, есть раненые: сколько дронов РФ атаковали Киев и область ночью
Горела база отдыха, есть раненые: сколько дронов РФ атаковали Киев и область ночью
DAILY
Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении