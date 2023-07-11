Россия не уйдет от ответственности в случае теракта на ЗАЭС, - Госдеп

По его словам, российское руководство должно "тщательно подумать", хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы.

"Если это произойдет, международное сообщество совершенно точно привлечет Россию к ответственности", - сказал он.

Миллер также добавил, что США внимательно следят за развитием событий на ЗАЭС. Он подчеркнул, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям станции.

Угроза теракта в ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к устройству теракта на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В ГУР сообщили, что РФ минует пруд-охладитель, а также устанавливают взрывчатку на территории станции.

Инспекторы МАГАТЭ заявили, что они пока не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин на территории станции. Однако известно, что россияне не предоставляют им полный доступ ко всей территории АЭС.

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